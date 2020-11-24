شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم عدد من المدارس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن استمرار عمليات التطهير والعقيم لمختلف المنشآت والمصالح الحكومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على تطهير وتعقيم مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات عن طريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش.
وشدد شوكة على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واستخدام القفازات أحادية الاستخدام وتطهير الأدوات الشخصية واستمرار غسل الأيدي وعدم التواجد في الأماكن المغلقة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,381
-
تعافي
101,981
-
وفيات
6,560
كانت هذه تفاصيل خبر تطهير وتعقيم عدد من المدارس بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.