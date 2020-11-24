شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه كفر الشيخ»: عمل استقصاءات رأي للتأكد من مدى رضاء العملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد جمعة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تهدف إلى رضاء العملاء وتضع آليات دائمة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقالجمعة، أن الشركة أجرت عددا من الإجراءات لعمل استقصاءات الرأى وحل مشاكل المواطنين والتأكد من مدى رضاء العملاء، والتنسيق مع كافة قطاعات الشركة وتذليل كافه العقبات والصعوبات لفريق العمل للانتهاء من استمارات الاستقصاء.

وأشار جمعة إلى أنه تم تنفيذ الاستقصاءات بمدينة بلطيم، ومركز دسوق منطقه الكشله، مؤكدا على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى المائى.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، قامت بتشكيل لجنة لمتابعة تركيب القطع الموفرة بجميع المساجد الأهلية والكنائس بمحافظة كفرالشيخ، وطباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية على مستوي الجمهورية عن ترشيد إستهلاك المياه من خلال القطع الموفرة، مضيفا أنه جار وضع خطة زمنية لتركيب القطع الموفرة على مستوي المحافظة.