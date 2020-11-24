شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز فهمي يكتب من واشنطن: ترامب «الشيء وعكسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا تصور القارئ أن هذا العنوان يناقض نفسه، فهو على حق، ولكن للأسف هذا هو الرئيس ترامب، يقول الشيء وضده في نفس الوقت!! واليوم ليس حالة استثنائية بل هذا ما دأب عليه الرئيس ترامب طوال الأربعة سنوات الماضية، وهذا هو سبب عدم فهم كثير من الأمريكيين أو حول العالم، ماذا حدث ويحدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسنناقش في هذا المقال الأسباب التي اضطرت الرئيس ترامب للسماح ببدء انتقال السلطة للرئيس المنتخب جوزيف بايدن بعد معارضته لذلك خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة، وبعد ذلك سنحاول شرح لماذا إذن يصر الرئيس ترامب على الاستمرار في مسار التحدي القضائي لنتائج الانتخابات الأمر الذي يتناقض كليًا مع سماحه ببدء انتقال السلطة للرئيس المنتخب.

في عصر الاثنين، بتوقيت واشنطن، غرد الرئيس ترامب قائلا: «إنه رغم إيمانه بالنصر في الانتخابات وفي المسار القانوني لتحدي نتائج الانتخابات، فإنه من أجل مصلحة الولايات المتحدة أوصي مديرة الخدمات العامة إيملي ميرفي وفريقها بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالتعاون مع الرئيس المنتخب لنقل السلطة»، وفي تغريدة أخرى بعد ذلك بقليل، قال الرئيس ترامب إن ذلك لن يغير من «عزمنا على المضي بكل قوة لتحدي نتائج الانتخابات المزورة والأسوأ في التاريخ الأمريكي. لن اعترف بالهزيمة في انتخابات مزورة».

وإدارة الخدمات العامة هي الجهة المخولة بالسماح للرئيس المنتخب الحصول على الاعتمادات المالية التي يرصدها الدستور لتمكينه من القيام بالوظائف التي يحتاجها لاستلام السلطة، فضلا عن السماح لكل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة التعاون مع فريق الرئيس المنتخب بخصوص إجراءات نقل السلطة، وهذا الإجراء ببساطة شديدة يعني أن الرئيس ترامب اعترف بأنه خسر الانتخابات وأن الرئيس المنتخب سيستلم السلطة في 20/1/2021.

1- لماذا اضطر ترامب بدء انتقال السلطة

إن السبب الأول هو انهيار المسار القانوني بالكامل بعد أن رفع الرئيس ترامب ما يزيد عن 35 قضية في 6 ولايات لتحدي نتائج الانتخابات، رفض القضاة الغالبية العظمى من هذه القضايا لسبب رئيسي ومتكرر، أن محامين الرئيس ترامب في كل هذه القضايا لم يقدموا أي أدلة تدعم دفعهم ودفع الرئيس ترامب بأن الانتخابات قد زورت على نطاق واسع.

وفي يوم واحد انهارت 3 قضايا أساسية في بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا، وبدلا من سحب باقي القضايا عقد فريق محامين الرئيس ترامب مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن رفع قضايا جديدة، وفي هذا المؤتمر الصحفي قدموا العديد من الإدعاءات المتعلقة بالتزوير وعندما سئل الصحفيون عن الأدلة أجابوا بأنهم سيقدمون الأدلة إلى المحكمة!!! في حين أنهم خسروا العديد من القضايا بالفعل بسبب عدم توفر الأدلة، ويومها اتضح الأمر للجميع: أن الرئيس ترامب لا يملك استراتيجية قانونية، لأنه لا يملك أي أدلة على إدعاءاته، واتضح إن خطته إعلامية في المقام الأول، فتجاهلت كل شبكات التليفزيون تغطية المؤتمر الصحفي باستثناء شبكة فوكس نيوز حتى راش ليمبو، أهم معلق جمهوري يتبعه عشرات الملايين من الجمهوريين، انتقد هذا المؤتمر الصحفي لأنه لم يقدم أي أدلة، وأعقب ذلك انتقادات كثيرة ديمقراطية وجمهورية لهذا المؤتمر الصحفي ولإدعاءات الرئيس.

وقال حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي، إن ادعاء فريق محامين ترامب يمثل عار على الوطن، ويذكر أن كريس كريستي جمهوري من الداعمين للرئيس ترامب، وصوت له مرتين، وكان مستشار للرئيس ترامب طوال حملته الانتخابية.

ونصح كريس كريستي الرئيس ترامب بوقف المسار القانوني والاعتراف بالهزيمة، وبدأ عدد من نواب الكونجرس الجمهوريين في تقديم نفس النصيحة.

ومع ذلك لم يتوقف الرئيس ترامب وركز مجهوده ومحاميه بعد ذلك على منع عدد من الولايات للتصديق على نمتائج الانتخابات فجاءت الضربة القاضية، بعد ظهر الاثنين، عندما صدقت ولاية ميتشجان على نتائج الانتخابات وتأكيد فوز الرئيس المنتخب بها، وقبل ذلك بيوم واحد كانت ولاية جورجيا الجمهورية قد صدقت على نتائج الانتخابات وأكدت فوز بايدن بها بعد إعادة فرز الأصوات، فقضى ذلك على أي فرصة للرئيس ترامب بتغيير نتائج الانتخابات، فبدون هاتين الولايتين لا يستطيع ترامب الفوز بولاية ثانية.

عزيز فهمي - صورة أرشيفية

وبعد تصديق ولاية ميتشجان على نتائج الانتخابات، أرسلت إيملي ميرفي، مديرة إدارة الخدمات العامة، خطاب إلى الرئيس المنتخب لترحب به وتُعلنه بأنها ستسمح فورًا بوضع المخصصات المالية لنقل السلطة تحت تصرفه وأنها أخبرت الإدارات الحكومية والوزارات المختلفة للتعاون مع فريقه بغرض بدء إجراءات نقل السلطة. فاضطر الرئيس ترامب لإصدار تغريدة بأنه يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة للرئيس المنتخب مع استمرار تحديه لنتائج الانتخابات ووصمها بأنها مزورة.

2- لماذا يصر الرئيس ترامب على الاستمرار في المسار القانوني.

كشف المؤتمر الصحفي الذي نظمه رودي جولياني مع فريق محامين الرئيس ترامب أنهم بصدد استراتيجية علاقات عامة، وليس استراتيجية قانونية، بسبب غياب أي أدلة على إدعاءات التزوير ويمكن التعرف على ثلاثة أهداف لاستراتيجية الرئيس ترامب الإعلامية:

أ- التمسك بأنه لم يخسر الانتخابات، ولم يهزم، بل الدفع بأن الانتخابات سرقت، وأنها كانت مزورة، ولذلك أكد، الاثنين، أنه لن يعترف بالهزيمة.

ب- استخدام هذا الدفع كمنصة لإحكام سيطرته على الحزب الجمهوري بعد خروجه من البيت الأبيض، حيث تصل شعبيته داخل الحزب إلى 80%، ويريد الرئيس ترامب استثمار هذه الشعبية في التحكم في توجهات الحزب بعد خروجه من البيت الأبيض، تمهيدًا لترشيح نفسه بخوض السباق الرئاسي في الانتخابات القادمة 2024 فالدستور يسمح لأي رئيس أن يحكم فترتين وليس شرط أن يكونا متعاقبتين.

ج- أما السبب الأهم، أن الرئيس ترامب بدأ حملة مكثفة لجمع التبرعات من مؤيده على أرضية أنها ستستخدم في دفع تكاليف تحدي نتائج الانتخابات من تكاليف إعادة الفرز لتكاليف القضايا وأتعاب المحامين، ولكن اتضح بعد قليل أن الإميلات التي ترسل إلى المؤيدين تحدد أن 25% من التبرعات ستخصص لدفع تكاليف القضايا والمحامين وأن الـ75% المتبقية سيستخدمها الرئيس ترامب في سداد ديون الحملة الانتخابية في 2020 أو تمويل حملته القادمة في 2024 أو أي مشاريع سياسية قد يفكر فيها الرئيس ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض، أي أن استمرار التقاضي شرط ضروري لاستمرار جمع التبرعات.

* إعلامي ومحلل سياسي مصري يغطي الشأن الأمريكي والانتخابات الرئاسية منذ 30 سنة