شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العظيم يتابع عدد من معاهد إدارة العريش الأزهرية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية عدد من معاهد إدارة العريش التعليمية ، لمتابعة العملية التعليمية وانتظام الدراسة. وأكد عبد العظيم علي زيارة معاهد بنين العريش الإعدادي و العريش الابتدائي القديم ورياض الأطفال بمعهد آل بدوى الابتدائي وبنين العريش الثانوي وفتيات ضاحية السلام الإعدادي و فتيات ضاحية السلام الثانوي بالريسة. وشدد عبد العظيم فى زيارته للمعاهد على تطبيق الإجراءات التنظيمية التي حددها الأزهر في الحفاظ على صحة الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير الاحترازية بكل وسائل الوقاية والأمان مع الالتزام بشرح المناهج وتبسيطها للطلاب. أشار إلي أن ذلك في إطار خطة المتابعة المركزية لمعاهد شمال سيناء ومتابعة العملية التعليمية بها والوقوف على مستويات الطلاب وتوفير البيئة الآمنة للطلاب لاستكمال المسيرة التعليمية بشكل صحي ومكتمل. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

كانت هذه تفاصيل خبر عبد العظيم يتابع عدد من معاهد إدارة العريش الأزهرية التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.