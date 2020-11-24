شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة ستوفر لقاح كورونا لجميع المصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وفي مستهل كلمته، وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إنا ما تحقق جيد ورائع».

وقال الرئيس إن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس أن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.

وتابع «الوباء ما زال مستمر.. والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر».

وأشار إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تاثير قاسي على العالم كله».

وقال الرئيس إن «اللقاح الحقيقي هو الوعي» في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع «بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبره وسيلة مزعجة»، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن.

وأكد الرئيس على تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.