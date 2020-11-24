شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تتفقد موقع المدرسة اليابانية بحى الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وعاطف سلامة وكيل وزارة التعليم اليوم الثلاثاء ٢٤ نوفمبر بتفقد بدء انطلاق الأعمال الإنشائية للمدرسة اليابانية الجديدة بحي الشروق شرق مدينة مرسي مطروح بحضور المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. في اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية باعتبار المدارس اليابانية صرح تعليمي كبير يقدم محتوي تربوي متميز لخدمة أهالي وأبناء مطروح اعتمادا على تطبيق أنشطة التوكاتسو ودورها المحوري في تنمية وصقل روح المسئولية والتعاون وبث الثقة بالنفس لدى التلاميذ والتي توازي ما يتم تطبيقه بالنظام التعليمي الياباني بنفس نوعية تلك المدارس بالمحافظات الاخري . وياتى إنشاء المدرسة اليابانية بحي الشروق مواكبا لرؤية التطوير التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم لادخال انظمة نعليمية جديدة تواكب العصر مع الحاجة إلى مثل ذلك النوع من التعليم الذي تسعى الوزارة بإنشائها في عدد المحافظات الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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