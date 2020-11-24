شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية متكاملة لقرية السيد البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة والدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ والتي نظمتها كلية الطب البشري وكلية طب الفم والأسنان وكلية التمريض إلى قرية السيد البدوي مركز مطوبس بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي وجه الشكر للجامعة على دورها في المشاركة المجتمعية وخصوصاً القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأشرف على القافلة مَيْدَانِيًّا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات القافلة الطبية بقري الخرجين بالإدارة الصحية بمركز مطوبس والوحدة الصحية بقرية السيد البدوي والتي تخدم قرية إبراهيم الدسوقي وقرية سيدي طلحه بتعداد سكان 100 نسمة وشملت تخصصات الباطنة وأطفال وجلدية ونفسية وعصبية والرمد وأنف وأذن وحنجرة والنساء والتوليد والفم والأسنان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأضاف بأن تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تسعى لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل المجتمعي العام بوعي للتجربة والتدريب من خلال تنظيم مثل هذه القوافل.

وصرح بأن تنظيم القوافل الطبية والمهام الإنسانية تأتي اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحي وحظي فيه قطاع الصحة بالاهتمام والدعم من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة كيرة في الملف الصحي، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وقال إن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه وصرف العلاج اللازم بالمجان حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على ٢١٩٠ حالة من أهالي قرية السيد بدوي وقرى شباب الخريجين المجاورة.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ بأننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.

وأوضح دسوقي أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.