شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الموارد المائية ورئيس مدينة سيوة يتفقدان حفر بئر عميق بمنطقة ألطبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة والمهندس سمير غنيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمطروح بتفقد اعمال حفر البئر العميق بمنطقة الطبو بمدينة سيوة.

حيث صرح رئيس مركز ومدينة سيوة بأن أعمال حفر البئر العميق تأتى ضمن خطة الدولة لحفر اثنا عشر بئرا بمناطق التوسع الزراعي ومناطق بها ابار سطحية ذات ملوحة عاليه ليتم استبدالها بالابار العميقة، ومن المستهدف ان يتم رى ٤٠٠ فدان من الپئر.

بينما قال وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمطروح المهندس سمير غنيم إن خطة الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية بسيوة من خلال تنفيذ المراوى والخزانات لتوفير المياه بالمناطق المحرومه والحد من الآبار السطحية، مؤكدا على التكامل والتنسيق الكامل مع اللجنة الدائمة لإدارة مياه الرى بسيوة .