شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تعاود ضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت الأمطار الغزيرة ضرب الإسكندرية وسواحلها، مساء اليوم الثلاثاء، يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فيما قررت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا في المدارس والمعاهد الازهرية طلبة ومدرسون.

وشهدت الاسكندرية منذ يوم الجمعة الماضي المدينة الساحلية، منذ يوم الجمعة الماضى موجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة «باقى المكنسة» .

وأعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينةودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق. فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بمينائى الاسكندرية والدخيلة.