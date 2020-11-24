شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور معرض النقل الذكي واللوجيستيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المعرض الثالث للنقل الذكي واللوجيستيات تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

وضم وفد التنسيقية كل من، النائبه نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب وعبدالعزيز الشناوي، وعلي قاعود، وأحمد مشعل، ومحمد فؤاد اعضاء مجلس النواب .

وحضر الوفد جلسة نقاشية حول السكك الحديدية ومشروعاتها والتطوير فيها، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، وممثلين للشركات المنفذة للمشروعات في السكك الحديدية، منها شركات مصرية وشركات أجنبية.

وأعقب الجلسة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات وهيئة السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، لتنفيذ مشاريع جديدة، وتجول وفد التنسيقية في قاعات المعرض، وزار قسم وزارة النقل، وقسم مترو الأنفاق، وقسم قطاع النقل البحري، وقسم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.