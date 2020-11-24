وكيل «تموين الإسكندرية» يزور مصنع «كايروجاز» للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، زيارة مفاجأة إلى مصنع كيرو جاز لتعبئة أسطوانات غاز البوتاجاز بمنطقة مرغم للتفتيش على إجراءات وخطوات تعبئة وأوزان أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية. وبحسب بيان، تشكل فريق عمل مكون من محمد فتح الله، مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد عبدالحميد، رئيس الرقابة التجارية، وسليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندسة عزة هاشم، رئيس قسم الموازين التابعة لمصلحة الدمغة والموازين، حيث تم المرور والتفتيش على مراحل تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومراجعة الإجراءات الفنية وتم أخذ عينات لأوزان أسطوانات الغاز معبأة ومفرغة والتأكد من وزن أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12. 5 كجم ووزن أسطوانة الغاز التجارية 25 كجم.

وجرى خلال الجولة التأكد من مطابقة الأوزان بالمواصفات الفنية المحددة قانونًا. جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات جولة مفاجئة علي مصنع تعبئة الغاز للتأكد من المطابقة للمواصفات الوضع في مصر

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