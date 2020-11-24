شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يدعو المصريين للحيطة والحذر وعدم الجلوس فى الأماكن المغلقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات كورونا في تزايد. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته باجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المسئولين: "حريصون على صحة المصريين وأدعوهم لعدم الجلوس في الأماكن المغلقة".
وأوضح الرئيس السيسى أن المؤشرات تؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا إلا فى منتصف العام المقبل.
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