شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يدعو المصريين للحيطة والحذر وعدم الجلوس فى الأماكن المغلقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات كورونا في تزايد. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كملته باجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من المسئولين: "حريصون على صحة المصريين وأدعوهم لعدم الجلوس في الأماكن المغلقة".

وأوضح الرئيس السيسى أن المؤشرات تؤكد أن لقاح كورونا لن يكون متاحا إلا فى منتصف العام المقبل.