شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الغد بارد ليلا وأمطار متوقعة على معظم الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الأربعاء، لطيف نهارا بارد ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة. وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة على شرقا نشطة غربا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بور سعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا) .

وأضافت أن الوصف الفنى لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى على السطح مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

راس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 25 19

طابا 22 13

كاترين 15 04

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

بنى سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 13

الأقصر 25 11

أسوان 28 13

إدفو 28 13

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 26 10

الشلاتين 30 22

أبورماد 29 21

حلايب 28 23

راس حدربه 29 21