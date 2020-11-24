شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير نظام العمل بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض بعض المشروعات الجاري العمل عليها حالياً.

واستعرض المهندس يحيى زكى مشروع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، والذي يقام بشرق بورسعيد لصناعة مستلزمات وعربات السكك الحديدية، لتوطين هذه الصناعة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، والذي يعد ضمن اعتماد الهيئة لسياسة المجمعات الصناعية المتكاملة، وهو أول مشروع بهذا النظام يقام داخل المنطقة ضمن الخطة الخمسية 2020/2025.

كما استعرض زكى الموقف التنفيذي لمشروعات أخرى تمثل قيمة مضافة للمنطقة، منها بعض مشروعات البتروكيماويات والتي تخصص منتجاتها للتصدير، حيث إن الهيئة تعتمد حالياً على أن تكون المنطقة الصناعية بالعين السخنة منصة ومركزا عالميا لصناعة البتروكيماويات.

كما تعمل الهيئة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لبعض المشروعات الأخرى في شرق بورسعيد، والتي تتضمن إقامة محطة الصب الجاف للحبوب والغلال والإنتهاء من تجهيز الساحات الخلفية للأرصفة وكذلك المناطق اللوجستية لعمليات القيمة المضافة.

وناقش رئيس الوزراء مع المهندس يحيى زكي آليات تنفيذ أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة خاصة في قطاعات صناعية وبحرية، فضلاً عن وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، بجانب العمل على تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي ومحوري ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وإنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية، كما تم استعراض محاور تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية، فضلاً عن توفير بنية تحتية تكنولوجية للموانئ التابعة للمنطقة بما يسمح بإمكانية تتبع عمليات التداول والشحن بكل سهولة ودقة، بجانب استخدام أجهزة استشعار إلكترونية للبيئة البحرية.