السياحة: اختتام بطولة التجديف "الكاياك" الرياضية الدولية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

اختتمت فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" والتي تم تنظيمها بمدينة أسوان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكانوي والكاياك ومحافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان اليوم، شهد حفل الختام توزيع الجوائز وشهادات التقدير والميداليات على الفائزين، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بأسوان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات والنشرات الأثرية والسياحية عن مناطق الجذب السياحي والأثري المختلفة التي تتمتع بها مصر بصفة عامة ولمدينة أسوان بصفة خاصة.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن فعاليات هذا السباق انطلقت من المنطقة المحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان، حيث جاء اختيار تلك المنطقة بأسوان لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان لإقامة هذا السباق لحسن الظروف الجوية بهما مقارنة بأوروبا في هذا التوقيت.

وأضافت إيمان، أن هذا السباق يعتبر جزء من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة على أهمية استغلال هذه البطولة في الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية في أوروبا، مشيرة إلى أهمية التركيز على تقديم أسوان بشكل مختلف من خلال أنشطة السياحة الرياضية، جانب إبراز مقومات الجذب السياحي الثقافية المختلفة بها بما يعزز من قيمتها التنافسية.

شارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف وقوفا، بجانب مشاركة الهواة في السباق تشجيعاً للسياحة الرياضية.

واستكمل المتسابقون ١٤ كم، حيث فاز بالمركز الأول رجال متسابق من بيرو، والمركز الثاني متسابق من روسيا، كما فاز بالمركز الأول والثاني سيدات من روسيا، والمركز الثالث من سويسرا.