ضبطها في أحضان عشيقها.. حبس عامل ألقى زوجته من السابع في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته بإلقائها من الطابق السابع لمنزلهما بالمرج.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، 33 سنة، وبها كسور متفرقة في أنحاء الجسد ونزيف.

ودلت التحريات وجمع المعلومات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، بعد ضبطها مع عشيقها داخل غرفة نومه، إذ عاد مبكرًا من العمل فوجدهما عاريين، فهرب العشيق وانهال عليها بالضرب ثم ألقاها من السابع.

وتمكن ضباط مباحث المرج من ضبط المتهم، وقال أمام رجال المباحث "انتقمت لشرفي.. مسكتهم عريانين في السرير".

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان.