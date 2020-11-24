شكرا لقرائتكم خبر عن أقارب ومندوبو المرشحين يبدأون الحشد أمام اللجان بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص أقارب ومندوبو المرشحين بالوادى الجديد على حشد الناخبين وتسيير سيارات واتوبيسات لنقل الناخبين وذلك بالتزامن مع الساعات الاخيرة في اليوم الاخير للانتخابات البرلمانية وقبل غلق اللجان وفرز الصناديق.

وبدأت عملية التصويت على مستوى 75 لجنة إنتخابية موزعة على 60 مركز إنتخابى، في اليوم الثانى من التصويت بجولة الإعادة في إنتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة في الوادى الجديد. وتشهد اللجان الإنتخابية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتزام الناخبين بإرتداء الكمامات اثناء دخول اللجان للتصويت، بالإضافة التواجد الأمنى المكثف لضمان تأمين اللجان ووضع الحواجز الحديدية بمحيط اللجان وتنظيم حركة المرور وكذلك الناخبين اثناء التوافد على اللجان، لضمان استقرار الوضع الأمنى خلال اليوم الثانى من التصويت في جولة الإعادة التي تتطلب تشديد امنى، بجانب وضع بوابات الكترونية وتواجد عناصر شرطة نسائية.

يذكر ان المحافظة تضم 178315 ناخبا ً مقيدين في الجداول الإنتخابية للتصويت في جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة، وتضم المحافظة لجنتين عامتين .