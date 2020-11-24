شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 192 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى محمد جمعة، بقيمة 3794 ديناراً كويتيا، بما يوازي 192 ألفا و117 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مستحقات ورثة المتوفى محمد جمعة، لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير إلى أن المتوفى كان يعمل لدي شركة الرائد للحراسة بوظيفة ضابط أمن وتوفي بأزمة قلبية في 22 يونيو الماضي، بالتعاون مع الإدارة القانونية بالشركة تم تحويل مستحقات المواطن المصري المتوفى وتوزيع الحولات على ورثته وفقا لإعلام الوراثة الصادر في سبتمبر 2020، وذلك بإجمالى 3794.2 دينار كويتي بما يعادل 192 ألفا و117 جنيهًا مصريًا.