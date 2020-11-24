شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يقدم دعمًا ماديًا ومعنويًا لأهالي قرية الروضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعظيم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، إن مؤسسة الأزهر الشريف قدمت أشكال مختلفة من الدعم المعنوي والمادي لأهالي قرية الروضة بعد وقت وجيز من وقوع كارثة مذبحة مسجد روضة الشهداء.

وأضاف أنه تم صرف 1000 جنيها كمساعدة مالية عاجلة لأسرة الشهيد بجانب صرف مساعدات مالية شهرية تتراوح ما بين 500 و600 و700 جنيه للمصابين، وتقديم أغلفة بلاستيكية لتغطية العشش بمساحة 90 ألف متر مربع، ودفع مبلغ 40 ألف جنيه إلى مديرية التضامن الاجتماعي، لإنهاء إجراءات الأوراق الثبوتية لأسر الشهداء، وكذا تقديم تأشيرات الحج مجانًا لعدد 269 من أهالي الشهداء بالتنسيق مع خادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى دفع مليوني جنيه لوزارة الإسكان للمساهمة في رفع كفاءة 25 منزلا مساحته أكثر من 90 مترًا مربعًا، والتبرع بعدد 200 غسالة و200 ثلاجة و200 بوتاجاز لأهالى الشهداء.

ولفت إلى إسناد إنشاء مجمعين أزهريين، أحدهما مجمع للفتيات ابتدائى إعدادى ثانوى، والآخر مجمع للبنين، حيث تم تسليم مبلغ 7 ملايين و200 ألف جنيه للشركة التي كُلفت بالإنشاء.