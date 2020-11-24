شكرا لقرائتكم خبر عن الدقهلية: تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الدقهلية،اليوم، عن تعليق الدراسة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية، غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة

وأصدرت المحافظة بيان رسمى "أنه تقرر تعليق الدراسة غدا الأربعاء للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلاب بنطاق محافظة الدقهلية"

وكانت المحافظة أعلن عن رفع درجة الاستعداد اليوم وغدا تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية ، ووجهت لرؤساء المراكز والمدن اشارة بسرعة الإنتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الاجراءات والاحترازية فى هذا الشأن.

وأوضحت المحافظة بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة ، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا على جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أية تداعيات فورا.

وشددت علي ضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الإسعاف للتعامل الفوري والتحرك تجاه أى طوارئ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما أكد لرؤساء الوحدات المحلية على ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ،حفاظا على الأرواح والممتلكات.