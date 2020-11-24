شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى سنغافورة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة الجمهورية حليمة يعقوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم السفير محمود المغربي، اليوم 24 نوفمبر الجاري، أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية سنغافورة إلى حليمة يعقوب رئيسة الجمهورية، وأعقب ذلك اجتماع لرئيسة الجمهورية مع السفير المصري؛ نقل لها خلاله تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً تكليفه بدفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها وبالتركيز على مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك بالبناء على زيارة الرئيس الأخيرة لسنغافورة، مبرزاً اهتمام المسئولين في مصر بنقل الخبرة والتجربة السنغافورية في شتى المجالات، والعمل على الاستفادة من موقع مصر كمدخل لأفريقيا في تنمية الاستثمارات السنغافورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبها أعربت حليمة يعقوب رئيسة الجمهورية عن تقديرها للرئيس وجهود سيادته في نشر ثقافة التعايش والسلام بين المجتمعات المختلفة، وثمنت عالياً التعاون مع الأزهر الشريف ودوره كمنارة الإسلام المعتدل في العالم.
كما أشادت بما تشهده مصر من تنمية في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية، متمنية أن تشهد في ضوئها العلاقات الثنائية بين البلدين نقلة نوعية.
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