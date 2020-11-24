شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : أمطار غزيرة ورعدية الأربعاء.. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء أمطار متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ). وأمطار متوسطة الى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الوجه البحري (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية). وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية : (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد - دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ). أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ). والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشطة على السواحل الغربية.

كما يتوقع الخبراء فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء. ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب الى معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 14»، الإسكندرية «19 – 14»، قنا «26- 13»، الأقصر « 25– 11»، أسوان « 28 – 13».