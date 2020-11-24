شكرا لقرائتكم خبر عن "صيدلة الجيزة" تكريم نائب مدير عزل الحوامدية لجهوده فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة ، بتنظيم مؤتمر بمناسبة اليوم العلمى السادس ، بمشاركة وحضور الدكتور محمد منصور ، مدير مديرية الصحة بالمحافظة ، والدكتورة داليا عبد الفضيل مدير إدارة الصيدلة ، كما شارك بالمؤتمر الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة ، والعديد من كوادر وشباب الصيادلة ، مع الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي ، فى ظل إستمرار جائحة كورونا

وعلي هامش المؤتمر ، تم تكريم الدكتور الصيدلى محمد وطنى ، نائب مدير عزل مستشفى الحوامدية العام ، كونه من أوائل الكوادر الطبية التى بدأت العمل بالحجر الصحى منذ بدء الجائحة حتي الأن

ومن جانبه أكد دكتور وطنى ، عن سعادته بهذا التكريم ، ليكون بمثابة حافز وتشجيع للإستمرار على جبهة المعركة المصيرية ضد ذلك العدو الخفي الشرس كورونا ، خاصة بعد شهور من التعب والعمل المتواصل ليل نهار لاستقبال ورعاية المرضى ، وما شكله هذا من ضغط نفسي وبدنى عليه وعلي كافة زملائه الأبطال ، الذى يقوم بإهدائهم هذا التكريم كلا بإسمه.