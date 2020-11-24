شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 1000 عمامة أزهرية على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الثانية من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، وعددهم (1000) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (7042) حتى تاريخه، وذلك إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت بدء توزيع 18 ألف زى أزهرى بالمجان على الأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، على أن يتم التوزيع فى أماكن محددة، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم تحديد (100) إمام فقط للاستلام فى كل يوم من الأيام المعلن عنها عبر موقعها الإلكترونى، بواقع مقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر)، على أن يتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل 10 أئمة فى كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.