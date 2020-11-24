شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأوقاف يتصدر مجموعته فى دورى الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تصدر فريق كرة القدم بوزارة الأوقاف مجموعته فى دورى الوزارات بالفوز فى 3 مباريات متتالية حيث فاز على كل من : فريق وزارة التنمية المحلية 4 / 1، وفريق وزارة الزراعة 4 / 3، وفريق وزارة التعاون الدولى 5 /1 .

يذكر أن دورى الوزارات بدأ الأحد الماضى وينتهى 30 نوفمبر الجارى، بينما يبدأ دورى التنس 29 من نفس الشهر وينتهى اليوم التالى له، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد نتائج منافسات دورى الوزارات الأول، الذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وشهدت الأدوار التمهيدية فى يومها الأول منافسات قوية، فازت وزارة الزراعة على وزارة التعاون الدولى بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلبت وزارة التموين على الشباب والرياضة، ويخماسية مقابل هدف فازت وزارة التجارة والصناعة على وزارة المجالس النيابية، وتعادل ديوان مجلس الوزراء بهدفين مع وزارة الإتصالات، وتغلبت وزارة الدفاع برباعية نظيفة على القوى العاملة .