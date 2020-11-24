أخبار مصر

تنبؤ الرى يصدر خرائط لحالة الأمطار كل 6 ساعات حتى الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يصدر خرائط لحالة الأمطار كل 6 ساعات حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويقدم مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى خرائط لحالة الطقس كل 6 ساعات خلال هذه الموجة.

وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وقد تصل إلى شمال سيناء.

ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة يوم الخميس على السواحل الشمالية التى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل الى القاهرة و السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

 

2CDDE552-F956-47FB-A891-22627B418A40
 

 

6AE87556-2ABA-4A27-88C8-CB036BDCDCF7
 

 

 

7A6A876D-4A66-4744-97AC-065713A597D3
 

 

 

57AE443F-8F14-4BD9-9D67-6E866F00C090
 

 

 

145A7CD6-5D7A-48EC-B303-C5C6140CA67C
 

 

 

4122F706-8200-43E9-97ED-0127F7A8E35E
 

 

 

4232E4D0-431A-4947-90A2-831B460BB429
 

 

 

7031C20B-3AEA-4CF8-BF03-EC8759F0B60F
 

 

 

AB39C0AB-B627-4AA3-8B97-742F56C64F0E
 

 

 

B9C5D865-9EB0-4E11-ABEA-42654D432DE6
 

 

 

D4BDA77A-D730-4BAF-8EF4-8DA7C90301A3
 

 

 

DD115327-2021-4776-A21F-4AB2F22FED26
 

 

 

F31F3614-18CA-454D-B05F-D812EA7591B6
 

 

 

FE4B437C-7A53-4C6C-9956-99C90E4596BE
 

 


 

كانت هذه تفاصيل خبر تنبؤ الرى يصدر خرائط لحالة الأمطار كل 6 ساعات حتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"