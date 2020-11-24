شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية ترسم كاهنين لأسيوط و 5 مكرسات بالسويس وتدشن مذبح طما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وقام برسامة اثنين من خدام الإيبارشية بدرجة القسيسية، هما الشماس روماني القس أنطون باسم القس جورجيوس لكنيسة القيامة بأسيوط، والشماس مدحت زهران باسم القس صرابامون لكنيسة الأمير تواضروس المشرقي بقرية بويط التابعة للإيبارشية.

وسوف يقضي القس صرابامون فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، التابع للإيبارشية، بينما يقضي القس جورجيوس الفترة ذاتها، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة).

في سياق متصل، تمم الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس صباح اليوم، طقس صلوات تكريس خمس من طالبات التكريس، للخدمة بالإيبارشية. جاء ذلك قبل بدء القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة بيت الشهيد مارمينا العجايبى للمكرسات.

والمكرسات الجديدات هن، تاسوني أكسيا، تاسوني دميانه، تاسوني أناسيمون، تاسوني فيبي، تاسوني بارثينيا، وعقب انتهاء صلوات التكريس والقداس افتتح نيافة الأنبا بموا معرض للمشغولات والأعمال اليدوية المقام بيت مارمينا للمكرسات.

من جهة أخرى، دشن الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح جديد بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة الدويك التابعة لإيبارشية طما، صباح اليوم.

وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم دانيال النبي والقديس البابا كيرلس السادس، وشمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتي تأسيس سر الافخارستيا والصليب في حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

وتلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب، وعقب صلاة الصلح، سيامة 20 شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما تم تطييب رفات الشهيد مار مينا عقب انتهاء القداس.