البابا تواضروس الثانى يلقى محاضراته لطلبة الكلية الإكليريكية بمريوط.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كل من الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كما ألقى قداسته محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة - فرع كنج مريوط.

وفى 5 نوفمبر الجاري، زا قداسة البابا تواضروس الثاني مقر الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبارويس، ، وألقى محاضرة على طلبة الكلية بعنوان "مقدمات العهد الجديد"، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية، كما استقبل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، وأعضاء مجلسها قداسة البابا لدى وصوله الكلية، بينما رتل الطلبة ألحان استقبال الأب البطريرك.

وفى 15 أغسطس الماضى، عقد مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية اجتماعه بالأنبا رويس بالقاهرة فى دورته الأولى لعام 2020 - 2021 م بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدرسات العليا.