شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن البدء فى إجراءات تجديد شبكة الصرف المغطى فى 6 آلاف فدان بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للدراسات الحقلية والتصميمات بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، بعمل الأبحاث الحقلية بمنطقة شبراريس الأولى القبلية فى 6000 فدان بزمام هندسة صرف شبراخيت التابعة للإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة إقليم صرف غرب الدلتا، لخدمة قرى أبو منجوج، وكفر خضير، وكفر عوانة، ونكلا العنب وجزيرة نكلا،دمسنا الشرقية، وموردة شليمة، وعزبة سمك.

وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة الصرف أنه تم البدء فى عمل اللوحات التصميمية للمنطقة لادارجها ضمن خطة الإقليم فى إحلال وتجديد مناطق الصرف المغطى تلبية لشكاوى الأهالى والفلاحين بقرى نكلا العنب وأبو منجوج بشبراخيت من تهالك شبكه الصرف المغطي حيث مر أكثر من 40 عاما على شبكه الصرف الحالية.

أضاف عبد الكريم أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، حيث تم تنفيذ مشروعات في مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة.

أكد عبد الكريم أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومى، يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

أشار عبد الكريم إلى أن مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة.











