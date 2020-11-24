شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة نور الصادرة من منظمة خريجى الأزهر تنتج عملا فنيا لأمير الشعراء بعنوان "النيل العذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، عملا فنيا بالفيديو بعنوان "النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر"، لأمير الشعراء أحمد شوقى، من غناء خالد صادق، وألحان إبراهيم أحمد، وإشراف الدكتورة نهى عباس ،رؤية فنية ومونتاج محمد ربيع. وتقول القصيدة : النيلُ العَذبُ هُوَ الكَوثَر وَالجَنَّةُ شاطِئُهُ الأَخضَر رَيّانُ الصَفحَةِ وَالمَنظَر ما أَبهى الخُلدَ وَما أَنضَر البَحرُ الفَيّاضُ القُدسُ الساقي الناسَ وَما غَرَسوا وَهوَ المِنوالُ لِما لَبِسوا وَالمُنعِمُ بِالقُطنِ الأَنوَر جَعلَ الإِحسانَ لَهُ شَرعا لَم يُخلِ الوادِيَ مِن مَرعى فَتَرى زَرعاً يَتلو زَرعا وَهُنا يُجنى وَهُنا يُبذَر جارٍ وَيُرى لَيسَ بِجارِ لِأَناةٍ فيهِ وَوَقار يَنصَبُّ كَتَلٍ مُنهارِ وَيَضِجُّ فَتَحسَبُهُ يَزأَر حَبَشِيُّ اللَونِ كَجيرَتِهِ مِن مَنبَعِهِ و بُحَيرَتِهِ صَبَغَ الشَطَّينِ بِسُمرَتِهِ لَوناً كَالمِسكِ وَكَالعَنبَر

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