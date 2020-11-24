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جامعة حلوان تنظم ماراثون دراجات هوائية لطلاب الجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية ضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

يأتى انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسى الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، لدورها الهام فى خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وتعمل إدارة النشاط الرياضى فى الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل  بينهم وذلك تحت إشراف أيمن عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

جدير بالذكر أن بطولة الجامعة للدراجات تم من خلالها اختيار منتخب الجامعه الذى سوف يمثل الجامعة فى دوره الجامعات المصرية بالاسماعيلية فى الفتره من 22 : 23 نوفمبر 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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