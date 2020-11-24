شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن خدمات جديدة على خط القاهرة - أسوان تلبى احتياجات الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمات جديدة تقدمها الهيئة على خط القاهرة/ أسوان للقطارين 1010 و1011 اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة أن قطار 1010 الروسي سينطلق من القاهرة الساعة 12:05 صباحاً ليصل إلى أسوان الساعة 2:20 ظهراً، وسيمر بمحطات وقوف الجيزة وبني سويف والمنيا وملوي وديروط وأسيوط وأبو تيج وصدفا وطما وطهطا والمراغة وسوهاج وجرجا والبلينا وفرشوط ونجع حمادي ودشنا وقنا وقفط وقوص والأقصر وأرمنت وإسنا والسباعية وإدفو وكوم أمبو، ويبلغ سعر التذكرة من القاهرة إلى أسوان للدرجة الثانية (تهوية) 85 جنيهاً.

أما عن سعر التذكرة من القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي فقد تم تحديدها بعشرين جنيهاً لبني سويف و40 جنيها للمنيا، و45 جنيهاً لكلٍ من ملوي وديروط، و50 جنيهاً لكلٍ من أسيوط وأبو تيج، و55 جنيهاً لكلٍ من صدفا وطما وطهطا والمراغة وسوهاج، و60 جنيهاً لكلٍ من جرجا وفرشوط، و65 جنيهاً لكلٍ من نجع حمادي ودشنا وقنا، و70 جنيهاً لكلٍ من قفط وقوص، و75 جنيهاً لكلٍ من الأقصر وإسنا، و٨٠ جنيهاً لإدفو و٨٥ جنيهاً لكوم أمبو.



كما أفادت الهيئة بأن قطار1011 الروسي سيتحركم من أسوان الساعة 11:20 مساءً ليصل القاهرة الساعة 1:15 ظهر اليوم التالي، وسيتوقف بمحطات كوم أمبو وإدفو وإسنا والأقصر وقنا ودشنا ونجع حمادي وجرجا وسوهاج والمراغة وطهطا وطما وأبو تيج وأسيوط والقوصية وديروط وملوي والمنيا وبني مزار وبني سويف والجيزة، ويبلغ سعر التذكرة من أسوان إلى القاهرة للدرجة الثانية (تهوية) 85 جنيهاً.

