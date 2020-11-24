شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتهم الحوثى بمهاجمة محطة لأرامكو أمام مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت المملكة العربية السعودية، فى رسالة إلى مجلس الأمن الدولى، جماعة الحوثي اليمنية بمهاجمة محطة لأرامكو. وتعهدت السعودية بألا تدخر جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها وحثت مجلس الأمن على وقف التهديد.

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