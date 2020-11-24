شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات وتجهيزها لعزل حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بشارع التحرير بحي شرق مدينة سوهاج، أعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات سوهاج.

وتفقد المحافظ- يرافقه عامر عوض، رئيس حى شرق مدينة سوهاج- أعمال الإحلال والتجديد بالجناح القديم بالمستشفى، والتي شملت الأرضيات والحوائط، وأعمال الصرف الصحي، والدهانات والكهرباء، وتركيب شبكة الغازات، ويتكون الجناح من طابقين بطاقة 64 سرير إقامة داخلي، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 96 سرير، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة.

وأوضح المحافظ، أن تطوير المستشفى يأتي في إطار رفع كفاءة المنظومة الطبية للمحافظة، وتجهيزها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة وتركيب تانك للأكسجين، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه .