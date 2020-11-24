شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالادلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا علي ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية .
وكان مقر اللجنة الفرعية وصندوق الاقتراع في مدرسة الشابات المسلمات امام قسم وبندر أسوان اول وحرص رئيس الجامعة علي المشاركة في جولة الاعادة للمرحلة الاولي لانتخابات مجلس نواب 2020 بأسوان.
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