شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالادلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا علي ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية .

وكان مقر اللجنة الفرعية وصندوق الاقتراع في مدرسة الشابات المسلمات امام قسم وبندر أسوان اول وحرص رئيس الجامعة علي المشاركة في جولة الاعادة للمرحلة الاولي لانتخابات مجلس نواب 2020 بأسوان.