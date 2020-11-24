شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن المنيا»: انتظام عملية التصويت في ثاني أيام جولة إعادة النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، منذ صباح اليوم الثلاثاء ثانى ايام جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب برئاسة النائب زين الاطناوى امين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبدالقوى امين مساعد تنظيم المحافظة، اعمالها بمتابعة سير انتخابات جولة الاعادة الخاصة بمجلس النواب، ورصدت الغرفة وجود اقبالً ملحوظً من الناخبين منذ فتح باب اللجان في اليوم الثاني للعملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، وخاصة من السيدات وكبار السن وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما شهدت اللجان الانتخابية تواجدً كوادر حزب مستقبل وطن امام اللجان بمراكز وقرى المحافظة لتيسير العملية الانتخابية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الناخبين على معرفة لجانهم وتذليل أي عقبات، مع الألتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. وفى المنيا تجرى جولة الاعادة على ١٥ مقعد، داخل ٤٧٤ مركز انتخابي و١٠٢١ لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب

