شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل خلال أعمال تنفيذ مشروع حفر خط مياه بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، الثلاثاء، خلال أعمال تنفيذ مشروع حفر خطوط مياه بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام. تبين وفاة حسام محمد جاد أحمد، 24 عامًا، إثر سقوط ناتج حفر من خط مواسير مياه بمنطقة عين الشيخ بمركز الخارجة.

تم نقل الجثة لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.