شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بحي شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيس بشارع التحرير بحي شرق مدينة سوهاج، واستبدال المواسير الاسبستوس القديمة بأخرى حديثة، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة رصف الطريق الحيوي بوسط مدينة سوهاج، لافتا إلى أهمية تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين، والتزام جميع العاملين بالموقع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين بالمشروع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تلك الأعمال.

ومن جانبه، قال عامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، إن إحلال وتجديد خط مياه الشرب «الاسبستوس» يجرى بطول كيلو و900 متر، بتكلفة 5.6 مليون جنيه، بداية من مستشفى الهلال وحتى ميدان سيتي على مرحلتين، الأولى تبدأ من مستشفى الهلال حتى إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد (15 سابقاً)، ومن المقرر الانتهاء منها في فبراير العام القادم، حيث تبدأ أعمال الرصف بعدها مباشرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تبدأ من إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد وحتى ميدان سيتي .