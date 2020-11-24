شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتابع عملية التصويت في اليوم الثانى من جولة الإعادة بـ«انتخابات النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي جولاته الميدانية لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة من إنتخابات مجلس النواب، في مرحلتها الأولى والتي تٌجرى في 14 محافظة من بينها محافظة سوهاج.

وتفقد المحافظ- خلال جولته- عدداً من لجان الإقتراع بمركز ومدينة أخميم، للاطمئنان على التسهيلات المُقدًمة والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير كافة سبل الراحة والأمان، وتهيئة المناخ المناسب للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية فيما يتعلق بالالتزام بالمسافات البينية بين الناخبين وارتداء الكمامات، نظرا لإجراء الإنتخابات في ظروف استثنائية تستلزم إجراءات وتدابير وقائية لمنع العدوى بفيروس «كورونا».

وقام المحافظ، بتفقد لجنة مدرسة جزيرة محروس الإبتدائية، ولجنتين بمقر مجلس مدينة أخميم، وثلاث لجان بمقر مجلس قروي الحواويش، لافتا إلى مواصلة عملية الإقتراع داخل اللجان الإنتخابية وعددها 1081 لجنة فرعية، في 8 دوائر انتخابية، في 866 مركز انتخابي، تم تجهيزها لاستقبال 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة .

رافق المحافظ خلال جولته ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم.