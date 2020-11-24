شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تطوير مجازر كفر الشيخ بتكلفة 184 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مراحل تطوير مجازر المحافظة لنظام نصف آلي، وتضم كل مرحلة من المراحل الـ3 عدداً من المجازر بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيه، كما تابع الأعمال الجارية بمجازر دسوق وبيلا وبلطيم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير المجازر بمدن محافظة كفر الشيخ، وتوسعتها وتشغيل المجازر على أحدث النظم، بالتزامن مع تطوير الوحدات البيطرية لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة إلى المواطنين، لافتا إلى أن من بين خطوط الدفاع الأول عن صحة الإنسان تطوير المجازر والوحدات البيطري، مؤكداً أن تطوير المجازر سيقضي على عملية الذبح خارجها.