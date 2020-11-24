شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة، غداً الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية في محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس.

واستثنى محافظ البحيرة من القرار القيادات وأطقم العمل في المدارس، وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

يأتي قرار محافظ البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس غدا الأربعاء ٢٥ نوفمبر، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلاب.