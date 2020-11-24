شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تعطيل الدراسة غدًا تحسبًا لحالة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفرالشيخ، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكداً علي أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، وموجهاً غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون في انعقاد دائم علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط بنطاق المحافظة.