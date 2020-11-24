شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بورسعيد يعتمد تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة برئاسته وعضوية كل من د. مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، د. هبة يوسف، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا- مديراً للمركز، د. أحمد عيسى نائبا لمدير المركز، د. رائد حلمي وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون خدمة المجتمع عضواً ، د. أسماء نبيل- عضواً، د. أحمد العميري- عضواً ، د. سهير منتصر- عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق- عضواً ، نجلاء إدوارد - رئيس المجلس القومي للمرأة ببورسعيد- عضواً ، سماح أبوالمعاطي- مدير مركز النيل للإعلام- عضواً ، عصام صالح- مدير مركز الإعلام- عضوا ، الشيخ صفوت نظير - وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد- عضواً، الأب بيمن صابر- ممثل مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد- عضواً ، سامية المصيلحى- أمين عام الجامعة- عضواً.

ويهدف مركز مناهضة العنف ضد المرأة إلي التوعية ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الممثلة في الندوات العلمية والملتقيات الثقافية، والمؤتمرات المجتمعية، وورش العمل، المعسكرات الشبابية، المعارض الفنية، ممارسة الأنشطة الرياضية، الشراكة مع كليات الجامعة المختلفة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وكذلك المشاركة مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.