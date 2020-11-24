شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في جامعة كفرالشيخ غداً بسبب سوء حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ بأنه بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وتقرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء 25/11/2020 بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس وحفاطا على سلامة الطلاب والعاملين.