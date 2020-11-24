السيسى يلتقي رئيسي مجلس إدارة جريفولز لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي سيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة في هذا المجال على المستوى العالمي.

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