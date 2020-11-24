شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح الوزارة بمعرض "Cairo ICT 2020 " وعدد من أجنحة الشركات المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد أحمد مرسي – وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا "Cairo ICT 2020 " خلال دورته الـرابعة والعشرين ، وأثنى الوزيرعلى التنظيم المشرف للمعرض وأعرب عن سعادته بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص بالمعرض لعرض مشروعات التحول الرقمى والتكنولوجيا الصناعية التى تقوم بها الوزارة، من خلال التعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة .

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض وناقش مع العديد منها التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة فى ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة .

وأكد الوزير على أن مشاركة الوزارة فى هذا المعرض توفر الفرص لتبادل الرؤى والأفكار مع الشركات المشاركة وعقد شراكات جديدة ، فى إطار إهتمام وزارة الإنتاج الحربي وسياستها القائمة على ضرورة التعاون مع مختلف الشركات العالمية لتعميق الصناعة والإستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستحدثه لديهم فى التصنيع المدنى والحربي .

كما شارك المهندس وزير الدولة للإنتاج الحربي بكلمة خلال جلسة بعنوان"الحلول الذكية المستدامة للمدن والشركات" بالمؤتمر القائم على هامش المعرض ركز خلالها على استعراض دور وزارة الإنتاج الحربي فى المساهمة فى الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية فى مصر وذلك بالتعاون مع عدة وزارات من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية كإحدى اللجان التابعة للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ، وحيث تقود الوزارة جهود التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد النظير رئيس مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة.