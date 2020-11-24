شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة عزيزة بعد استجابة السيسي بعلاجها: فرحتى متتقدرش وربنا يحفظ لنا الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ”الخليج 365” على لقاء "السيدة عزيزة"، التى استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدء علاجها من السمنة المفرطة و"داء الفيل"، التى تعانى منها حيث وصل وزنها إلى ما يزيد على 300 كيلو جرام.

فى البداية قالت "السيدة عزيزة"، "بقول للرئيس السيسى أنا بشكرك يا ريس، وكتر ألف خيرك على اللى حضرتك عملته معايا، وفرحتى النهاردة متقدرش، ومكنتش متوقعة سرعة الاستجابة دى، والناس كلها بتدعيلك يا ريس، وإحنا وراك دايما، ويكفيك شر المرض ويحفظك لينا، وفرحتى النهاردة بالدنيا كلها".

وتابعت "السيدة عزيزة" لـ ”الخليج 365”، "فرحتى النهاردة متتوصفش وخصوصا إنى هقوم تانى على رجلى وسط أولادى الأيتام إسراء وأحمد، وبشكر كل اللناس اللى وقفوا جنبى"، مشيرة إلى أن مديرية الصحة تواصلت معها فور نشر استغاثتها بتعليمات من الرئيس السيسى".

وأوضحت، أنها بعد نشر استغاثتها على مواقع التواصل الاجتماعى لم تكن تتوقع سرعة الاستجابة بعد نشرها، لكنها فوجئت بعدها على الفور تواصلت معها الجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نقللها لتلقى العلاج بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن ناحيته قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن المديرية تلقت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة بسرعة علاج السيدة عزيزة، من مرض داء الفيل الذى تسبب في زيادة وزنها لأكثر من 300 كيلو، موضحا أنه تم نقلها لمستشفى سرس الليان وبدء عمل الفحوصات اللازمة لبدء العلاج على الفور.