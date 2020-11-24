بالأسماء.. الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: حصل "الخليج 365" على نص حُكم المحكمة الإدارية العليا بشأن 113 طعنًا على نتائج المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب. وجاءت الأحكام ما بين الرفض وعدم قبول الدعاوى وإحالة بعضها لمحكمة النقض. واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

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