ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان كبدة فاسدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط:(مسئول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين)، بحوزته (3٫500 طن كبدة) منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما ضبطت شرطة تموين القاهرة، (مسئول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته (3٫750 طن كبد مجمدة) منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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