محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في هروب متهم مضبوط في قضية سرقة "توك توك" بمنطقة الهرم خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.
طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، بالإضافة لاستدعاء شهود العيان على الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد هروب أحد المتهمين خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم عاطل، تم القبض عليه لاتهامه فى قضية سرقة، وتوجهت مأمورية أمنية لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، بالسيدة زينب، لإجراء تحليل له، وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، إلا أنه غافل القوة الأمنية، وتمكن من الهرب.
وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لإجراء التحريات للقبض على المتهم، وتحديد أماكن هروبه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تحقق في هروب متهم بقضية سرقة أثناء عرضه على الطب الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.